Быков: вынесенные матчи КХЛ в Швейцарии вызовут интерес у местных болельщиков

Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением, что вынесенные матчи КХЛ в Цюрихе с участием СКА и ЦСКА вызовут интерес у швейцарских любителей хоккея.



Напомним, Быков играл в Швейцарии на протяжении 10 лет и в настоящее время проживает в этой стране.



«Я думаю, что эти матчи вызовут интерес. Здесь много говорится о КХЛ, много информации поступает по поводу лиги. Если КХЛ хочет проводить такие матчи, то важно в течение двух месяцев до начала матча проводить информационные мероприятия в Швейцарии для увеличения интереса. Это привлекает интерес к хоккею, и считаю, что КХЛ правильно делает», — приводит слова Быкова ТАСС.



26 ноября в Цюрихе в матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» примет петербургский СКА, а 28 ноября — московский ЦСКА.

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