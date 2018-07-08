Строум: «Эдмонтон» — первая команда в моей карьере, где я чувствую себя как дома

Нападающий Райан Строум, заключивший двухлетнее соглашение на $ 6,2 млн с «Эдмонтон Ойлерз», рассказал, почему хочет продолжать выступления за «нефтяников».

«Эдмонтон» — первая команда в моей карьере, где я чувствую себя как дома. Особенно я прибавил в уверенности в конце прошлого сезона и рассказал агенту, что верю в «Ойлерз», мне нравится происходящее здесь. Думаю, в конце сезона я нашёл общий язык с тренером Тоддом Маклелланом. Надеюсь, получится провести на этой волне весь следующий сезон», — приводит слова Строума официальный сайт «Эдмонтона».