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«Эдмонтон» подписал 2-летний контракт на $ 6,2 млн с форвардом Райаном Строумом

«Эдмонтон» подписал 2-летний контракт на $ 6,2 млн с форвардом Райаном Строумом
Хоккей / НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» объявил о подписании двухлетнего соглашения с нападающим Райаном Строумом в своём «твиттере».

По нему игрок заработает $ 6,2 млн. Из них $ 3 млн. он получит в первом сезоне, а ещё $ 3,2 млн – во втором.

В минувшем сезоне 24-летний хоккеист сыграл во всех 82 матчах регулярного чемпионата, записав в свой актив 34 (13+21) результативных балла при показателе полезности «-4» и 33 минутах штрафного времени. Ранее он провёл четыре сезона за «Нью-Йорк Айлендерс».

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