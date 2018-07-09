Агент Панарина: если бы Артемий хотел, ему бы дали контракт на $ 11 млн в год

Дэн Мильштейн, агент нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина, рассказал о ситуации с нежеланием его клиента продлевать контракт с «мундирами», который закончится через один сезон.

«Мы не хотели делать цирковое представление из этой ситуации, наподобие того, что мы видели с какими-то игроками раньше. Артемий любит Коламбус, ему здесь очень хорошо. Посыл от него был такой: «Я не знаю, хочу ли быть здесь в течение восьми предстоящих лет. Я не решил». Я ему ответил, что он может оказаться на рынке свободных агентов посредством обмена, если сообщит «Коламбусу» об этом сейчас. Он сказал, что не хочет вводить в заблуждение клуб. Если он не захочет оставаться, то никто не обвинит его в том, что он играет спустя рукава, без желания. Если же «мундиры» решат сохранить его, то должны знать риски, которые с этим связаны. Мы с Панариным были правдивыми и честными перед клубом, всё рассказали перед драфтом, чтобы можно было спланировать решения.

Мы не хватаемся за как можно большее количество денег. Если бы Панарин действительно этого хотел, то «Коламбус» мог дать ему $ 11 млн в год, а Ярмо Кекяляйнен сейчас же подъехал бы к моему дому, чтобы договориться. Артемий любит команду и тренера. Единственный вопрос, который поставлен на карту, — это то, готов ли он провести предстоящие восемь лет в «Коламбусе». Если бы речь шла о двухлетнем контракте, мы бы давно уже его подписали, но мы говорим о большом соглашении на 7-8 лет», — приводит слова Мильштейна The Athletic.