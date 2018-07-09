«Трактор» подписал новый контракт с Виталием Кравцовым на один сезон

«Трактор» подписал новый контракт с Виталием Кравцовым, информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне 18-летний нападающий провёл за чёрно-белых 35 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 7 (4+3) очков, а также сыграл 16 встреч в плей-офф Кубка Гагарина, записав в актив 11 (6+5) баллов. По итогам сезона форвард завоевал бронзовые награды КХЛ и МХЛ. На недавнем драфте НХЛ Кравцов был выбран клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом раунде под общим девятым номером.

Всего за карьеру в КХЛ Кравцов принял участие в 60 матчах, забросив 11 шайб и сделав 8 результативных передач.