«Витязь» вышел из отпуска, хоккеисты проходят медосмотр

Сегодня, 9 июля, хоккеисты «Витязя» вышли из отпуска, сообщает пресс-служба подмосковного клуба.



Игроки приступили к медосмотру в центре Игоря Медведева. Вся команда разделена на три группы – медицинский осмотр будет проходить в течение трёх дней. Во вторник и среду продолжат обследование вторая и третья группы хоккеистов. На четверг запланировано первое собрание подмосковной команды в Подольске.

Фото можно посмотреть на официальной странице ХК «Витязь» в «Твиттере».



В прошедшем сезоне подмосковный клуб занял 11-е место в таблице Западной конференции КХЛ и не сумел попасть в плей-офф.