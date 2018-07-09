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«Витязь» вышел из отпуска, хоккеисты проходят медосмотр

«Витязь» вышел из отпуска, хоккеисты проходят медосмотр
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 9 июля, хоккеисты «Витязя» вышли из отпуска, сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

Игроки приступили к медосмотру в центре Игоря Медведева. Вся команда разделена на три группы – медицинский осмотр будет проходить в течение трёх дней. Во вторник и среду продолжат обследование вторая и третья группы хоккеистов. На четверг запланировано первое собрание подмосковной команды в Подольске.

Фото можно посмотреть на официальной странице ХК «Витязь» в «Твиттере».

В прошедшем сезоне подмосковный клуб занял 11-е место в таблице Западной конференции КХЛ и не сумел попасть в плей-офф.

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