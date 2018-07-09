Первый номер драфта-2018 Далин заключил контракт новичка с «Баффало Сэйбрз»

Защитник Расмус Далин подписал трёхлетний контракт новичка с «Баффало Сэйбрз», информирует официальный сайт американского клуба.



18-летний швед был выбран под первым номером на драфте 2018 года, который прошёл в Далласе. Далин провёл два сезона в Шведской хоккейной лиге в составе «Фрёлунды». В 67 матчах регулярного чемпионата он набрал 23 (8+15) очков, а также записал на свой счёт 8 (4+4) баллов в 20 матчах плей-офф.



Швед завоевал серебряную медаль на молодёжном чемпионате мира — 2018, который состоялся в Баффало. Он набрал 6 (0+6) очков, был признан лучшим защитником турнира и попал в символическую сборную.

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