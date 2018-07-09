Бывший форвард «Магнитки» Ян Коварж заключил контракт с «Айлендерс»

«Нью-Йорк Айлендерс» заключил однолетнее соглашение с бывшим нападающим магнитогорского «Металлурга» Яном Коваржем, сообщает пресс-служба «островитян».



28-летний чешский хоккеист на протяжении пяти предыдущих лет выступал в КХЛ. Он провёл 285 матчей в свитере «Магнитки» и записал на свой счёт 286 (97+189) очков. Ян является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014 и 2016) и трёхкратным участником матча всех звёзд КХЛ (2014, 2016, 2017).



Коварж пять раз защищал цвета сборной Чехии на чемпионатах мира (2013-2017). Он набрал 19 (6+13) очков в 42 проведённых матчах.

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