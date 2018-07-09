«Барыс» подписал новый 2-летний контракт с нападающим Никитой Михайлисом

«Барыс» подписал новое двустороннее двухлетнее соглашение с нападающим Никитой Михайлисом, сообщает пресс-служба КХЛ.



23-летний хоккеист выступает в КХЛ с 2014 года. В минувшем сезоне Михайлис провёл за команду из Астаны 33 матча, набрал 13 (6+7) очков, заработал показатель полезности «+2» при 8 минутах штрафного времени. Прошедший чемпионат стал для игрока самым успешным с точки зрения результативных баллов.



В сезоне-2017/18 «Барыс» занял 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ и не сумел завоевать путёвку в плей-офф.

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