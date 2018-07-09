Люк Ричардсон пополнил тренерский штаб «Монреаля»

Люк Ричардсон вошёл в тренерский штаб «Монреаль Канадиенс», информирует официальный сайт клуба.



49-летний специалист провёл в НХЛ более трёхсот матчей в качестве ассистента наставника и 304 игры в роли главного тренера в АХЛ. В минувшем сезоне Ричардсон занимал пост помощника главного тренера «Нью-Йорк Айлендерс». Он руководил сборной Канады на победном Кубке Шпенглера в 2016 году.



Будучи хоккеистом, Ричардсон защищал цвета «Торонто», «Эдмонтона», «Филадельфии», «Коламбуса», «Тампы» и «Оттавы» в период с 1987 по 2008 год.