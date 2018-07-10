«Нефтехимик» заключил пробные контракты с двумя игроками, информирует официальный «твиттер» клуба. На просмотр в клуб из Нижнекамска прибыли защитники Глеб Угаров и Надир Ислямов.

Угаров прошедший сезон начинал в МХЛ в составе альметьевского «Спутнике», а затем перешёл в барнаульский «Алтай». В общей сложности за карьеру в МХЛ 20-летний защитник принял участие в 72 матчах и набрал 8 (1+7) очков при показателе полезности «-23» и 117 штрафных минутах.

Ислямов является воспитанником московского хоккея. В МХЛ выступал за «Русских Витязей» и «Мамонтов Югры», а прошедший чемпионат провёл в ВХЛ в составе самарских ЦСК ВВС. За карьеру в МХЛ Надир набрал 7 (2+5) очков в 122 матчах при полезности «-3, в ВХЛ сыграл 14 игра и сделал 2 результативные передачи при полезности «-9».