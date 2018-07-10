Ширлифф: в системе «Коламбуса» нет места для вратаря Кульбакова

Спортивный журналист Элейн Ширлифф оценил кадровую ситуацию в клубе Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс».



«После травмы Брэда Тиссьена Иван Кульбаков был вызван на роль сменщика Матисса Кивлиеникса. Оба вратаря провели сезон, пытаясь приспособиться к новому уровню игры. К счастью, они оба как губки, желающие впитать всё, чему их учат.



К сожалению, на данный момент в организации «Коламбуса» нет места для молодого вратаря. Кульбаков будет активом для той команды, которая ищет молодого вратаря», – заявил Ширлифф.