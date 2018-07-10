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Источник: «Ак Барс» уволил тренера вратарей Мойсанена

Источник: «Ак Барс» уволил тренера вратарей Мойсанена
Хоккей / КХЛ

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетлинов отказался от услуг финнского тренера вратарей Ари Мойсанена, – об этом сообщает БИЗНЕС Online.

Стоит отметить, что именно во время работы Мойсанена в казанском клубе Эмиль Гарипов стал одним из лучших голкиперов лиги. Ещё одним подопечным Ари является Пекка Ринне, признанный лучшим вратарём Национальной хоккейной лиги сезона-2017/18.

В «Ак Барсе» Мойсанен работал начиная с сезона-2013/14. В минувшем сезоне казанский клуб стал победителем Кубка Гагарина.

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