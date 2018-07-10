Никита Кучеров продлил контракт с «Тампой» на восемь лет и $ 76 млн

25-летний российский крайний нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров продлил контракт с клубом на восемь лет и $ 76 млн. Об этом сообщается на официальном сайте «Тампы».



Кучеров был выбран на драфте НХЛ в 2011 году под общим 58-м номером во втором раунде, когда выступал за ЦСКА.



В 2012 году Никита получил травму плеча, операция была проведена уже в Тампе. После этого Кучеров расторг контракт и после выступлений в АХЛ в ноябре 2013 года был вызван в основную команду. В предыдущем сезоне Никита набрал ровно 100 очков — на его счету 39 голов и 61 результативная передача.

Кучеров получил от «Тампы» $ 76 млн. И будет играть там до 2027 года Главная сделка в карьере российского нападающего.