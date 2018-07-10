Контракт Кучерова с «Тампой» предусматривает возможность локаутов в двух сезонах

В контракте 25-летнего российского крайнего нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, который продлил контракт с клубом на восемь лет и $ 76 млн, предусмотрена и вероятность двух локаутов. Жёлтым цветом в таблице выделены два возможных локаутных сезона: 2020/21 и 2022/23. На случай, если в один из этих сезонов локаут случится, Кучеров гарантированно получит по $ 5 млн подписных бонусов. Если оба сезона состоятся, то Никита заработает по $ 9 млн.

В предыдущем сезоне Никита набрал ровно 100 очков — на его счету 39 голов и 61 результативная передача.

Зарплата Кучерова