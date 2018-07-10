Джонсон: «Тампа» попытается выменять Карлссона, несмотря на продление Кучерова

Журналист Sportsnet Крис Джонстон считает, что «Тампа-Бэй Лайтнинг», несмотря на подписание нового, восьмилетнего, контракта с российским нападающим Никитой Кучеровым, будет продолжать переговоры по поводу обмена шведа Эрика Карлссона, защитника и капитана «Оттавы Сенаторз».



«Продление контракта с Кучеровым не выводит «Тампу» из переговоров об обмене Эрика Карлссона. Наоборот, это даёт им определённость в своём будущем. Говорят, что клуб продолжает искать варианты для возможного трёхстороннего обмена", — написал Джонстон в своём «твиттере».

Никита Кучеров продлил контракт с «Тампой» на восемь лет и $ 76 млн