Глазачев: у меня осталось чувство недосказанности, хочется всё исправить

Нападающий «Адмирала» Константин Глазачев прокомментировал заключение нового контракта и признался, что хочет исправиться за минувший сезон.

«Над новым контрактом вообще не думал, как предложили в конце прошлого сезона, так сразу и согласился. Просто были небольшие нюансы, организация поменяла юридическое лицо. Сразу по приезду во Владивосток подписал контракт. Прилетел не задумываясь, осталось у меня чувство недосказанности в прошлом сезоне. Хочется всё исправить. Надеюсь, всё будет хорошо! Приехал с отличным настроением, правда, погода пока подводит. Лето прошло замечательно, по моей старой программе. Не буду говорить, куда я ездил, но сумел и отдохнуть, и потренироваться. Всё отлично.

Всё будет хорошо. Никто никогда не ставит минимальные задачи, только максимальные. Мне очень понравилось выражение Артёма Дзюбы с чемпионата мира, вот надо так же, как они, играть сердцем, а остальное придёт. Если мы будем полностью отдаваться на льду, то и болельщики придут, и результат.

Удалось ли сходить на футбол? Нет. Я приехал уже после того, как закончились игры в группах, но за каждой игрой следил. Очень люблю футбол, а тут такое событие мирового масштаба. Очень понравилось, как проводим, и как играла наша сборная. Только положительные эмоции от всего. Я ставил на бельгийцев, а сейчас не знаю, но буду болеть за французов, они показывают более зрелищный футбол, нежели англичане и хорваты», — цитирует Глазачева официальный сайт клуба.

В сезоне-2017/18 один из лучших снайперов в истории российского хоккея забросил 1 шайбу в 22 матчах регулярного чемпионата и установил личный антирекорд.