Минское «Динамо» заключило пробные контракты с Мильчаковым и Белевичем

Минское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о заключение пробных контрактов с двумя игроками — вратарём Дмитрием Мильчаковым и нападающим Андреем Белевичем.

Для 32-летнего вратаря это будет второй приход в «Динамо» в КХЛ. Мильчаков защищал цвета клуба с 2013 по 2016 год, проведя в общей сложности 42 матча. Последние же два сезона Дмитрий провёл в «Юности». В минувшем чемпионате Беларуси он сыграл 30 матчей, пропуская в среднем 2,28 шайбы и отражая 92,2 процента бросков.

20-летний Белевич прошлым летом пополнил ряды «Динамо-Молодечно». В 40 матчах регулярного чемпионата набрал 16 (6+10) очков. В плей-офф на его счету 8 (7+1) баллов в 11 матчах.