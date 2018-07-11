Рижское «Динамо» может заключить контракт с форвардом системы «Торонто»

Форвард системы «Торонто Мэйпл Лифс» Мартиньш Дзиеркалс в ближайшее время может перейти в рижское «Динамо», сообщает Sportacentrs. В Северной Америке Дзиеркалс, выбранный «Лифс» под общим 68-м номером в третьем раунде драфта НХЛ-2015, провёл последние три сезона, сыграв в QMJHL, ECHL и AHL.

21-летний игрок большую часть минувшего сезона провёл в ECHL, где в регулярном чемпионате принял участие в 51 игре за «Орландо Солар Бирз» и набрал 36 (15+21) баллов. В 7 встречах плей-офф забросил 1 шайбу и сделал 2 результативные передачи. В АХЛ сыграл 4 матча за «Торонто Марлис», однако не набрал очков и заработал показатель полезности «-4».