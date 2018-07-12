«Северсталь» заключила новый контракт с рекордсменом клуба Юрием Трубачёвым

«Северсталь» заключила новый контракт с нападающим Юрием Трубачёвым, информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне 35-летний форвард забросил 9 шайб и сделал 13 результативных передач в 49 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+1». В 3 играх плей-офф Трубачёв набрал 1 (0+1) очко при полезности «0».

Юрий защищает цвета «Северстали» четыре года подряд. Всего же на высшем уровне в составе жёлто-чёрных воспитанник череповецкого хоккея провёл 13 сезонов и более 700 матчей. Опытный нападающий является рекордсменом клуба по количеству матчей, сыгранных в составе череповецкого клуба в чемпионатах страны, количеству заброшенных шайб, результативных передач и очков.

За карьеру в КХЛ Трубачёв также выступал в составе СКА, «Салавата Юлаева» и «Атланта».