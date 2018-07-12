Остон Мэттьюс пришёл посмотреть на тренировку Джона Тавареса в «Торонто»

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс пришёл посмотреть на тренировку своего нового одноклубника Джона Тавареса, информирует журналист Джефф Вейё.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» Джеффа Вейё.

Таварес не подписал новый восьмилетний контракт с «Нью-Йорк Айлендерс» до наступления 1 июля по североамериканскому восточному времени, после чего стал неограниченно свободным агентом и заключил семилетнее соглашение с «Торонто».

На 27-летнего игрока также претендовали «Тампа-Бэй», «Сан-Хосе», «Бостон» и «Даллас». В минувшем сезоне Таварес набрал 84 (37+47) очка в 82 матчах регулярного чемпионата.