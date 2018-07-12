Сформирован тренерский штаб «Торпедо» на сезон-2018/19

«Торпедо» на своём официальном сайте объявило, что тренерский штаб команды на сезон-2018/19 сформирован.

«Помогать главному тренеру Дэвиду Немировски в работе с командой будут четверо специалистов. В должности старшего тренера приступил к своим обязанностям олимпийский чемпион 1994 года в составе сборной Швеции Фредрик Стиллман. Продолжит работу в команде Артём Чубаров, ранее уже трудившийся в тренерском штабе «Торпедо».

Работа с голкиперами доверена 11-кратному чемпиону Словении Клемену Мохоричу, который с 2013 года занимал аналогичные должности в таких командах КХЛ, как «Медвешчак», «Слован» и «Адмирал», а также в сборной Хорватии на чемпионате мира 2015 года.

За физическую подготовку хоккеистов будет отвечать Брент Линкер. Этот специалист широко известен в Канаде благодаря своим универсальным способностям одинаково эффективно работать со спортсменами любого уровня и возраста: от юниорских спортивных ассоциаций до профессионалов из НХЛ и волейбольной олимпийской сборной страны», — сообщается на официальном сайте клуба.