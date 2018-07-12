Бёзер — о травме позвоночника: не понимал, что повредил, и меня настигла паника

Форвард «Ванкувер Кэнакс» Брок Бёзер рассказал о ходе восстановления от травмы спины, из-за которой он был вынужден пропустить концовку сезона-2017/18.



Бёзер получил травму 5 марта в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», ударившись спиной об открытую калитку скамейки. В результате удара он сломал поперечный отросток позвоночника.



«Моя цель — быть готовым на сто процентов и вернуться лучшим игроком, чем я был в прошлом сезоне. Ещё одна цель — лучше кататься, чем в прошлом году, и быть лучше готовым физически.



Сначала я вообще не мог двигать левой ногой, так что просто лежал на льду и не двигался, потому что даже не понимал, что я повредил и был ли это таз. Если честно, я даже не сразу понял, что это спина. В какой-то момент меня настигла паника. Я лежал на животе, так что мне пришлось перевернуться. Если бы я не повернулся, у меня была бы паническая атака. Такой боли я не испытывал никогда в жизни.



В раздевалке мне было больно снимать экипировку, так что веселья было мало. Меня положили на носилки и отвезли в машину скорой помощи, и я помню, что на пути туда носилки пару раз подскочили. Было очень больно, и тогда я понял, что что-то было не в порядке. В следующие четыре-пять дней я вообще не мог ходить, кроме как в уборную, так что было совсем не весело. Но всё же мне повезло, что не произошло ничего более плохого», – цитирует Бёзера официальный сайт НХЛ.

До получения травмы Бёзер набрал 55 (29+26) очков в 62 матчах за «Ванкувер».

Видео травмы Бёзера можно посмотреть на официальном канале Sportsnet в YouTube.