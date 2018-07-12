Рижское «Динамо» подписало чемпиона ЮЧМ в составе сборной США

Американский хоккеист Кейд Фэйрчайлд подписал годичный контракт с рижским «Динамо». Последние два сезон защитник выступал в высшей лиге Швеции, а в сезоне-2014/15 играл в составе команды КХЛ «Металлург» (Новокузнецк).



Также Фэйрчайлд представлял на чемпионатах мира сборные США U18 (золото на ЧМ 2006 года и серебро в 2007 году) и U20.



Всего 29-летний защитник провёл в НХЛ пять игр (одна результативная передача), в АХЛ — 158 матчей (10+57), в КХЛ — 109 (8+28), а также играл в SHL (7+70).