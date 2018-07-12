«ВТБ Ледовый дворец» может быть переименован в «ЦСКА Арену»

ХК ЦСКА ведёт переговоры с владельцами арены «ВТБ Ледовый дворец» о её переименовании в «ЦСКА Арену».



«Мы будем готовы ответить на вопрос о возможном переименовании ближе к сезону. Хоккейный клуб ЦСКА обсуждает этот вопрос с организацией, которая владеет дворцом спорта», — приводит слова президента ЦСКА Игоря Есмантовича «Р-Спорт».



В сезоне-2018/19 на арене «ВТБ Ледовый дворец» будут выступать два клуба КХЛ, представляющие Москву, — ЦСКА и «Спартак».

В предыдущем розыгрыше КХЛ «Спартак» проиграл в первом раунде плей-офф ЦСКА со счётом 0-4. «Армейцы» добрались до финальной серии Кубка Гагарина, где уступили в пяти матчах казанскому «Ак Барсу».