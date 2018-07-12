Арзамасцев: я в «Салавате» четвёртый год, меня ничто не удивляет

Защитник «Салавата Юлаева» Захар Арзамасцев рассказал, как готовится к предстоящему сезону КХЛ.



«Сначала был в России, потом в Литве с разными тренерами. Хорошо поработал. Две недели физики и две недели по два раза в день лёд.



Знакомство с новым тренером? Ничего особенного, просто познакомились, представили нового тренера. Вкратце пообщались, озвучили планы на эти три дня и на Финляндию. Пока рано делать какие-либо выводы.



Все привыкли к частым изменениям в команде. Редко в каких клубах оставляют костяк. Я привык, уже четвёртый год в «Салавате», меня ничто не удивляет», — цитирует Арзамасцева БИЗНЕС Online.



В прошедшем сезоне Арзамасцев провёл 69 матчей за уфимский клуб и записал на свой счёт 17 (4+13) очков при показателе полезности «-1».

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