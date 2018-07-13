Шаттенкирк: «Рейнджерс» будут создавать культуру побед, у нас есть козырной туз

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Кевин Шаттенкирк верит, что главная звезда команды Хенрик Лундквист поможет «синерубашечникам» быстрее пережить перестройку.

«Можно посмотреть на молодые команды, которые проходили перестройку, и это заняло год или два года. Я думаю, что нам повезло, потому что у нас в составе по-прежнему есть ветераны. У нас есть козырной туз в воротах (Хенрик Лундквист. — Прим. «Чемпионата»).

В новом сезоне мы собираемся создавать победную культуру. Все должны понимать – это не тот год, когда нужно немного прибавить. Это год, чтобы попытаться попасть в плей-офф. Это важно. Когда в команде появляются молодые игроки, нужно обязательно ориентироваться на попадание в плей-офф и борьбу за Кубок Стэнли.

Во второй половине прошлого сезона у команды была чёрная полоса. Мы были на низком уровне.

Теперь пора, чтобы игроки взвалили бремя ответственности и начали строить здесь ту победную культуру, к которой все привыкли», – цитирует Шаттенкирка официальный сайт НХЛ.