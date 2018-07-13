Бойчак: большую площадку «Северстали» будем использовать как преимущество

Легионеры «Северстали» Зак Бойчак и Картер Эштон прибыли в Череповец и поделились первыми впечатлениями от новой команды.

«Полёт был длинным с пересадками во Франкфурте и Санкт-Петербурге, но сейчас мы здесь. Я был тут пару раз, так что знаю только то, что здесь хорошие болельщики. Это то, что я почувствовал, играя в Череповце. Против «Северстали» всегда были тяжёлые игры», — сказал Эштон.

«Летели 12 часов. Приятно наконец-то добраться. Да, против этой команды всегда было тяжело играть. Я помню гол, который забил, когда играл здесь против «Северстали». Он был достаточно важным. Здесь большая площадка, теперь будем использовать это как преимущество», — сказал Бойчак.