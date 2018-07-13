Бывший нападающий «Лады» Семён Валуйский стал игроком «Адмирала»

«Адмирал» заключил контракт с нападающим Семёном Валуйским, информирует официальный сайт клуба. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

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В сезоне-2008/09 хоккеист провёл дебютную встречу на высшем уровне, защищая цвета родной «Лады». Помимо клуба из Тольятти за плечами Семёна три сезона в нижегородском «Торпедо» и один в новокузнецком «Металлурге». В высшей лиге выступал за «Дизель» из Пензы и ХК «Саров».

В минувшем сезоне 27-летний Валуйский выступал за «Ладу» и отметился 14 (7+7) баллами в 34 встречах регулярного чемпионата.

В 2011 году нападающий в составе молодёжной сборной России стал чемпионом мира.