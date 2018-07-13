Н. Коваленко: об НХЛ мне думать рано, хочу доказать, что способен играть в КХЛ

Нападающий «Локомотива» Николай Коваленко, задрафтованный «Колорадо Эвеланш», рассказал о церемонии драфта и заявил, что ему ещё рано думать об игре в НХЛ.

«Общался ли с россиянами на церемонии? Никого из них не видел на церемонии. Например, Денисенко задрафтовали в первом раунде, когда меня ещё не было на стадионе. В Америку я приехал вместе с папой, мамой и моим первым тренером Эдуардом Тимашевым, они меня поддерживали. В итоге меня выбрал «Колорадо», где в своё время играл папа. Мы с папой много обсуждали и драфт, и дальнейшее продолжение моей карьеры. Я совершенно согласен, что пока об НХЛ думать рано: во-первых, у меня есть действующий контракт с «Локомотивом», во-вторых, я хочу доказать, что способен играть на уровне КХЛ.

По возвращении из «Колорадо» я прошёл медосмотр и приступил к тренировкам вместе с молодёжной командой под руководством Дмитрия Квартальнова – он проводил занятия для ребят из «Локо», чтобы понять, кто готов принять участие в «предсезонке» вместе с основной командой. Сейчас будет решаться, кто из нас поедет в «Ладу», кто останется в «Локо», а кто будет заниматься с основой.

Я на связи со скаутами «лавин», мы обменялись контактами, я могу обращаться по любым вопросам. Возможно, нам удастся встретиться лично на предсезонном турнире SochiOpen, но для этого мне нужно заслужить вызов в команду Квартальнова. Как я понимаю, «Колорадо» будет следить за моей карьерой в «Локомотиве», надеюсь, смогу достигнуть уровня КХЛ, а однажды буду готов перейти и в команду НХЛ. Пока в планах – продление контракта с ярославским клубом, где я смогу прогрессировать. Через два-три года можно будет попробовать свои силы в НХЛ», — цитирует Коваленко официальный сайт МХЛ.