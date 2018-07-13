«Флорида» подписала однолетний контракт с защитником Джулианом Мелчайори

Клуб Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» объявил о подписании двустороннего соглашения с защитником Джулианом Мелчайори сроком на один сезон.



Последние пять сезонов игрок провёл в системе «Виннипег Джетс».



В минувшем году 26-летний хоккеист не провёл ни одного матча в НХЛ, выступая за фарм-клуб «Манитоба» в АХЛ. В 49 матчах регулярного чемпионата он набрал 14 (4+10) очков при показателе полезности «+14» и 15 минутах штрафа. В плей-офф он добавил 6 (2+4) результативных баллов при показателе полезности «+4».

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