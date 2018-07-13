Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв рассказал, что доволен проведённой в межсезонье селекционной работой.
«Очень доволен селекцией. Спасибо Валерию Павлиновичу Шанцеву и Алексею Викторовичу Бадюкову. Было непросто, но я очень рад, что мы подписали столь качественных хоккеистов.
Кого вижу третьим в сочетании Шипачёва и Кагарлицкого? Не готов ответить на этот вопрос, потому что будем пробовать разные сочетания. Афиногенов, Индрашис, Тарасов могут там сыграть. Будем искать оптимальное решение.
На предсезонном турнире у нас будет несколько разных капитанов. Перед сезоном команда выберет того, кто поведёт коллектив к победам.
Времени ещё много. Мы работаем с нашими клубами в ВХЛ и МХЛ. Общаемся с тренерами и рассчитываем, что они будут поставлять нам кадры в течение сезона», — цитирует Воробьёва официальный сайт «Динамо».
В. Воробьёв: попробуем разных игроков для сочетания Шипачёва и Кагарлицкого