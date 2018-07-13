«Адмирал» официально пополнился Черниковым и взял на пробные контракты 5 игроков

Владивостокский «Адмирал» подписал пробные соглашения с пятью хоккеистами, информирует пресс-служба КХЛ.



Подтверждён также трансфер нападающего челябинского «Трактора» Александра Черникова, о котором ранее сообщал «Чемпионат». 33-летний игрок в регулярном чемпионате сезона-2017/18 принял участие в 34 матчах, записав на свой счёт 7 (3+4) очков и набрав 4 (1+3) балла в 16 играх плей-офф.



Просмотр в клубе пройдут защитники Марк Скутар, Александр Гребенюк, а также форварды Никита Попов, Николай Складниченко и Илья Зиновьев.



24-летний Скутар в сезоне-2016/17 уже был в составе «Адмирала», но провёл всего два матча и вернулся в новокузнецкий «Металлург», цвета которого защищал в минувшем чемпионате ВХЛ.



26-летний Гребенюк в минувшем сезоне играл также в ВХЛ за клуб «Ценг Тоу», в КХЛ опыта не имеет.



26-летний Попов в сезоне-2017/18 защищал цвета клуба ВХЛ-Б ХК «Тамбов» и ЦСК ВВС в ВХЛ.



24-летний Складниченко в своей карьере провёл 55 матчей в КХЛ, выступая за новокузнецкий «Металлург», «Амур» и «Спартак». Минувший сезон провёл в ВХЛ, защищая цвета курганского «Зауралья».



22-летний Зиновьев сыграл 58 матчей в КХЛ за челябинский «Трактор», а в прошлом сезоне выступал в «Челмете» в ВХЛ.

Какой трансфер стал лучшим для «Адмирала» в межсезонье КХЛ-2018?