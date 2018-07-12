Какой трансфер стал лучшим для «Адмирала» в межсезонье КХЛ-2018?

9 июля клубы Континентальной хоккейной лиги начали выходить из отпусков и проходить медосмотры в рамках начала подготовки к стартующему 1 сентября новому сезону.

«Чемпионат» продолжает серию опросов, связанную с селекционной работой клубов в завершившееся межсезонье. Мы предлагаем ответить на вопрос «Какой трансфер стал лучшим для «Адмирала» в межсезонье-2018 в КХЛ?».

Сегодня, 11 июля, команда Сергея Светлова пополнилась голкипером Антоном Красоткиным и нападающими Александром и Василием Стрельцовыми, а также Александром Мерескиным.

— Все трансферы хороши (Козловский, Угольников, Стрельцовы);

— Лучшим? Это селекция уровня клуба ВХЛ.

Принять участие в опросе также можно в Playbuzz.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»