Источник: агент Налимова пытается обменять из «Чикаго» права на игрока в НХЛ

Журналист издания The Athletic Скотт Пауэрз рассказал о ситуации с голкипером Иваном Налимовым, который в июне покинул «Салават Юлаев». В НХЛ права на него принадлежат «Чикаго Блэкхоукс».



«Агент Ивана Налимова сказал, что они всё ещё надеются обменять права на него в НХЛ из «Чикаго» до начала предстоящего сезона. Налимов уверен в том, что может вырасти до уровня НХЛ. Не думаю, что «ястребы» размышляли, будет ли хорошим решением отправить Налимова в фарм-клуб в АХЛ, подписав туда Кевина Лянкинена. Причина в том, что во время подписания финна Налимов всё ещё был на контракте в КХЛ. Так что трудно обвинить в чём-то «Чикаго».



Тяжело сказать, насколько ценен Налимов может быть в НХЛ. В прошлом сезоне он играл отлично время от времени. Думаю, ему всё-таки лучше провести ещё один хороший сезон в КХЛ, а потом подписываться с «Чикаго» или просить обмен прав. «Блэкхоукс» сейчас ничего не должны делать. Держать у себя права на Налимова до тех пор, как они хотят, — их право. Не стоит этим разбрасываться, только если нет интересного предложения», — написал журналист.



В регулярном чемпионате-2017/18 голкипер провёл за «Салават Юлаев» шесть матчей и одержал четыре победы. Процент отражённых бросков составил 92,7 при коэффициенте надёжности 2,59. В плей-офф Налимов сыграл три игры и одержал одну победу при проценте отражённых бросков 83,6 и коэффициенте надёжности 4,83.



Ранее Налимов в КХЛ выступал за владивостокский «Адмирал» и новосибирскую «Сибирь».

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