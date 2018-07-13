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Кутюр: рассказывал Таваресу про «Сан-Хосе», какое здесь замечательное место

Кутюр: рассказывал Таваресу про «Сан-Хосе», какое здесь замечательное место
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр сообщил, что он общался с нападающим «Торонто Мэйпл Лифс» Джоном Таваресом, который в нынешнее межсезонье имел предложение от «акул».

«Я играл против него в молодёжной лиге, играл вместе с ним на Кубке мира. Так что я его немного знаю. Я рассказал ему, какое здесь замечательное место. Тут интересно. И это понятно. «Шаркс» пользуются хорошей репутацией в лиге, многие игроки хотят попасть в эту команду. За последние 14 лет мы 13 раз выходили в плей-офф. Здесь есть шанс победить и развиваться. Здесь хорошая команда», — цитирует Кутюра официальный сайт НХЛ.

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