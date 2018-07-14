Федеральный судья отклонил групповой иск бывших игроков НХЛ к лиге

Более 100 бывших игроков НХЛ 5 лет назад обвинили Лигу в недостаточном уровне мониторинга травм головы и поощрении силовой игры. По их мнению, всё это вытекало в хронические заболевания головы, от которых большинство из них страдало.



Последнее заседание по делу состоялось в марте, однако спустя четыре месяца суд счёл все предъявленные обвинения недостаточными и отклонил иск. Сообщается, что вся группа истцов подаст апелляцию. В случае её отклонения они готовы продолжить добиваться своего через суд в индивидуальном порядке.