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Федеральный судья отклонил групповой иск бывших игроков НХЛ к лиге

Федеральный судья отклонил групповой иск бывших игроков НХЛ к лиге
Хоккей / НХЛ

Более 100 бывших игроков НХЛ 5 лет назад обвинили Лигу в недостаточном уровне мониторинга травм головы и поощрении силовой игры. По их мнению, всё это вытекало в хронические заболевания головы, от которых большинство из них страдало.

Последнее заседание по делу состоялось в марте, однако спустя четыре месяца суд счёл все предъявленные обвинения недостаточными и отклонил иск. Сообщается, что вся группа истцов подаст апелляцию. В случае её отклонения они готовы продолжить добиваться своего через суд в индивидуальном порядке.

Источник: NBC Sports Сообщить об ошибке
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