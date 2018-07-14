Лайне – о том, что может получать $ 9–10 млн в год: я бы играл даже бесплатно

20-летний финский крайний нападающий Патрик Лайне, в 2016 году выбранный «Виннипег Джетс» на драфте под вторым номером и подписавший трёхлетний контракт новичка, прокомментировал ситуацию с новым контрактом, о подписании которого уже можно вести переговоры. Предполагается, что он будет получать $ 9–10 млн в год.



«Думаю, останусь в Виннипеге. Это большие деньги, но я не думаю об этом. Я бы получал удовольствие от игры в хоккей, даже если бы не получал ничего. Однако это ситуация, в которой я всегда мечтал оказаться: делать то, что люблю, и получать за это деньги.



Дома на стене всё ещё висят постеры с Александром Овечкиным, а в прошлом сезоне я играл против него. Это кажется чем-то немного нереальным», — цитирует Лайне Ilta Sanomat.



В прошлом сезоне Патрик набрал 70 очков — 44 гола и 26 результативных передач.