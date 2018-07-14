Худобин: Радулов сказал мне: «Доби, переходи в «Даллас». Это будет классно»

Голкипер Антон Худобин, в нынешнее межсезонье сменивший «Бостон Брюинз» на «Даллас Старз», рассказал, какую роль в переходе сыграл российский нападающий «звёзд» Александр Радулов.



«Я разговаривал с Алексом Радуловым, и он сказал: «Доби, переходи сюда. Это будет классно». Но это моё решение. И плюс у них есть действительно хорошие шансы на победу, что очень важно для меня. Я не ищу много денег или что-то еще, я хочу выигрывать», — сказал Худобин в интервью официальному сайту лиги.



Напомним, Худобин будет зарабатывать $ 2,5 млн в год. Таким образом, по двухлетнему контракту в «Далласе» Антон получит $ 5 млн.

«Даллас» русеет, а «Торонто» сорвал куш. Главные сделки 1 июля в НХЛ Радулов собирает русскую банду.