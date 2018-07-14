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Меньшиков: видимо, при Хартли ставка будет на оборонительно-контратакующую схему

Меньшиков: видимо, при Хартли ставка будет на оборонительно-контратакующую схему
Хоккей / КХЛ

Защитник омского «Авангарда» Виталий Меньшиков поделился впечатлениями от первых занятий с новым главным тренером команды Бобом Хартли.

«С первой тренировки понятно, что будет энергозатратный хоккей, всё очень чётко. И именно с первой тренировки закладывается тактика: и игра в обороне, и игра при возврате. Ставка будет на оборонительно-контратакующую схему, то есть защитники тоже будут поддерживать атакующие действия», — сказал Меньшиков в интервью клубному телевидению.

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