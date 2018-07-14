Якупов: и морально, и физически я вернулся в Россию, шока нет

Нападающий Наиль Якупов, подписавший контракт с хоккейным клубом СКА на один сезон, сказал, что полностью удовлетворён таким решением.

«Время в Петербурге провожу отлично. Меня встретили, разместили на базе – первое время, пока не нашел квартиру, буду находиться там. Меня всё устраивает: здесь шикарные условия, коллектив тоже хороший, с ребятами уже познакомился, кого-то знал и раньше. Пока всё идет здорово, я доволен.

И морально, и физически вернулся в Россию. Никакого шока нет. Просто много лет жил за границей, а сейчас буду играть в родной стране, где стараюсь бывать как можно чаще. Летом я всегда нахожусь в России.

Планирую ли в будущем вернуться в НХЛ? Не знаю. Сейчас, честно, все мысли о СКА, о будущем не думаю. Есть только здесь и сейчас – нужно хорошо подготовиться, пройти сборы, сыграть в предсезонных турнирах, товарищеских матчах и идти в бой. Далеко не загадываю и даже не хочу.

Опять-таки, Россия и СКА – мой личный выбор. Смотрю на это только с позитивом. К тому же возвращаюсь не куда-нибудь, а в родную страну, где жил и рос. Да, сначала что-то будет по-другому, но не думаю, что возникнут какие-то проблемы. В Петербурге нахожусь уже неделю и здорово провожу время. И со стороны ребят есть помощь – никаких сложностей нет, только играй. Думаю, все будет замечательно», — цитирует Якупова официальный сайт СКА.