Коскиранта: думаю, чемпионат мира по футболу выиграет Франция

Нападающий питерского СКА Ярно Коскиранта рассказал, чем предстоящий сезон для него будет отличаться от предыдущих, а также дал прогноз на финал чемпионата по футболу, в котором сегодня, 15 июля, встретятся сборные Франции и Хорватии.

«Я с братом ходил на матч Россия — Египет. Игра была классная, Дзюба забил, мы отлично провели время. Атмосфера тоже замечательная, почти как на играх СКА. Думаю, чемпионат мира выиграет Франция.

Готовился, и жду нового сезона, нужно быть лучше, чем в прошлом. Я – единственный финн в команде с тремя шведами? Даже не знаю, чем они занимаются, может, в «Икею» каждый день ходят? Если серьёзно, конечно, ощущения отличаются. Мы с Микко Коскиненом почти пять лет играли вместе в одних и тех же клубах, так что в этом сезоне будет по-другому.

Будет ли тяжело без Ковальчука и Войнова? Да, они были лидерами команды, но когда лидеры уезжают, другим игрокам нужно выходить вперёд, брать это на себя, и, думаю, у нас есть такие игроки», — приводит слова Коскиранты официальный сайт СКА.