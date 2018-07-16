Генменджер «Йокерита»: Плэтт — боец по типажу, ему трудно противостоять

Генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри прокомментировал подписание однолетнего контракта с экс-форвардом ЦСКА Джеффом Плэттом.



«Плэтт — универсальный нападающий, который может сыграть и в центре, и на краю атаки. Он сможет передать нашему коллективу свои знания и опыт. Мы очень рады, что он к нам присоединился. Джефф — быстрый игрок, который может завершить атаку сам, а также создать момент для партнёров. Он — боец по типажу, ему трудно противостоять», — приводит слова Курри официальный сайт финского клуба.

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