«Салават Юлаев» взял на сбор в Финляндию 34 хоккеиста

Сегодня, 16 июля, хоккеисты «Салавата Юлаева» вылетели в Финляндию, где в течение двух недель будет проходить учебно-тренировочный сбор. В рамках межсезонной подготовки команде Николая Цулыгина предстоит провести контрольный матч с челябинским «Трактором» (26.07).

В составе делегации «Салавата Юлаева» в Виерумяки отправились 34 игрока (защитник Григорий Панин присоединится к команде после того, как долечит ОРВИ).

Вратари: Андрей Кареев, Юха Метсола, Даниил Тарасов, Иван Федотов;



Защитники: Захар Арзамасцев, Станислав Гареев, Анатолий Елизаров, Филип Ларсен, Александр Ляхов, Илья Назаревич, Максим Осипов, Марк Рубинчик, Руслан Петрищев, Артём Сергеев, Сергей Терещенко, Кирилл Цулыгин;



Нападающие: Антон Бурдасов, Георгий Бусаров, Эдуард Гиматов, Владимир Жарков, Александр Кадейкин, Йоонас Кемппайнен, Дмитрий Кугрышев, Глеб Кузьмин, Владислав Лукин, Максим Майоров, Вячеслав Основин, Вячеслав Солодухин, Владимир Ткачёв, Линус Умарк, Артём Фёдоров, Теэму Хартикайнен, Пётр Хохряков, Артём Пименов.