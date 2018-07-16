Дуайер: минское «Динамо» проделает большую работу для возврата Беларуси в элиту

Наставник минского «Динамо» Горди Дуайер поделился ожиданиями от предстоящего сезона, оценил селекцию команды и ответил на вопрос о сборной Беларуси, покинувшей элиту мирового сезона из-за неудачного выступления на последнем чемпионате мира.



«Рано говорить о том, что «Динамо» укомплектовано. Мы просматриваем игроков. Остаются несколько позиций для усиления. Также мы следим за ситуацией вокруг Шаранговича. Егор проделал отличную работу в прошлом сезоне, если в НХЛ у него не сложится, то мы ждём его у себя в команде.

Нынешнее «Динамо» и прошлогоднее — это немного разные команды. В прошлом сезоне дали возможность игрокам подтянуться к уровню КХЛ. Пытались не оказывать на них давления. Меньше требовали и спрашивали. Мы плохо стартовали, одержав только одну победу в первых пяти играх. Возможно, и в этом году новичкам нужно дать время. Но мне нравится, что приходится ломать голову, кого ставить в состав. У нас длинная «скамейка». Мне даже придётся думать, кого оставить вне льда. Это хорошо. Мы стали сильнее.



Чувствую ли свою вину за вылет сборной Беларуси из элиты? Большое разочарование для команды, для федерации хоккея. Нужно проделать и нам большую работу в этом сезоне, чтобы национальная команда смогла вернуться в элиту», — сказал Дуайер на пресс-конференции.