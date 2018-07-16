Агент Панарина: игрок не готов подписать контракт с «Коламбусом» на данном этапе

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы форварда «Коламбуса» Артемия Панарина, сообщил, что их встреча с генменеджером «Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйненом состоялась.

«Наша с Артемием Панариным встреча с генменеджером «Коламбуса» Ярмо Кекяляйненом состоялась. Мы обсудили будущее хоккеиста. Сейчас могу сказать, что о контракте и деньгах речь не шла. Игрок не готов подписать контракт с «Коламбусом» на данном этапе», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, что соглашение Панарина с «Коламбусом» рассчитано ещё на сезон.

В 81 матче минувшего регулярного чемпионата НХЛ Артемий отметился 82 (27+55) очками. В шести играх плей-офф на его счету семь (2+5) баллов.