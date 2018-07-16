Колциг: Самсонову придётся постараться, чтобы увидеть шайбу при бросках в НХЛ

Известный в прошлом голкипер, а ныне тренер «Вашингтон Кэпиталз» по развитию вратарей Олаф Колциг поделился мнением о ходе адаптации к североамериканскому хоккею российского голкипера Ильи Самсонова.



«Броски здесь сильнее, перед воротами будет много людей. Ему придётся очень постараться, чтобы увидеть шайбу. В последние годы в НХЛ крупные ребята всегда встают перед воротами. Ему надо научиться играть в таких условиях, если он хочет двигаться дальше и добиться успеха в НХЛ», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В «Вашингтон» едет русский вратарь. Самсонов пойдёт по пути Василевского? У этих ребят много общего.