Защитник Алексей Пепеляев расторг контракт со «Спартаком»

Московский «Спартак» и защитник Алексей Пепеляев расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон, информирует официальный сайт красно-белого клуба.



В сезоне-2017/18 34-летний хоккеист принял участие в 38 встречах, записав в свой актив 8 (2+6) баллов при показателе полезности "-2" и 34 минутах штрафного времени. В среднем Пепеляев проводил на льду около 19 минут за матч. Ранее опытный игрок выступал также за ХК «Сочи», нижегородское «Торпедо» и ханты-мансийскую «Югру».



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