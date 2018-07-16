Хауден: рад вернуться в «Динамо», готов отжигать в новом сезоне

Нападающий минского «Динамо» Куинтон Хауден поделился впечатлениями от начала тренировок с командой.



«Сначала был дома, с семьей. Готовился, чтобы максимально быть в форме к началу сезона. Самочувствие после первых ледовых тренировок с командой? Отличное! Прекрасно покатались. Здорово было снова встретиться с ребятами на льду.



В этом году в команде много новых лиц? Играл ранее только с ребятами, с которыми выступали в прошлом сезоне. Но действительно, очень много новых лиц, и это очень здорово и весело.



Что хочу сказать болельщикам? Очень рад вернуться в команду и готов отжигать», — цитирует Хаудена официальный сайт команды.