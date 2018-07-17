Журавлёв: Педан иногда ругает, но по делу. Чувствуется, что он поиграл в НХЛ

Защитник «Ак Барса» Даниил Журавлёв поделился впечатлениями от предсезонной подготовки, которую он впервые в карьере проводит с главной командой.

«Отличные впечатления, скоро поедем в Финляндию, там будет основная работа. Всегда хочется проявить себя в главной команде, зарекомендовать, буду стараться.

Мы работаем в паре с Андреем Педаном? Он всегда подсказывает мне, иногда ругает, но по делу. Чувствуется, что он поиграл в НХЛ.

Думаю ли, что могу закрепиться в роли «лимитчика»? Нет, об этом вообще не думаю. Надо работать, стараться, играть в свой хоккей, слушать тренеров», — цитирует Журавлёва «Спорт Бизнес Online».